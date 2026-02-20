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Semaine gourmande visite guidée gourmande Pouzols Saint-Jeures

samedi 17 octobre 2026 · Pouzols · Saint-Jeures

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Pouzols
Adresse
15 Rue de l'Assemblée
Ville
43200 Saint-Jeures
Département
Haute-Loire
Tarif

Saint-Jeures

Semaine gourmande visite guidée gourmande

Pouzols 15 Rue de l’Assemblée Saint-Jeures Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 15:00:00
fin : 2026-10-17

Date(s) :
2026-10-17

Une plongée historique dans le quotidien d’une béate. Venez découvrir ou redécouvrir la maison de la béate de Pouzols entièrement rénovée.
En fin de visite, les membres de l’association proposeront un goûter avec des produits du terroir.
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Pouzols 15 Rue de l’Assemblée Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56 

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English :

A historical journey into the daily life of a “b%E9ate.” Come discover or rediscover the fully renovated “maison de la b%E9ate” in Pouzols.
At the end of the tour, members of the association will offer a snack featuring local products.

L’événement Semaine gourmande visite guidée gourmande Saint-Jeures a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme du Haut-Lignon

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