Semaine gourmande visite guidée gourmande Pouzols Saint-Jeures
samedi 17 octobre 2026 · Pouzols · Saint-Jeures
Informations pratiques
Saint-Jeures
Semaine gourmande visite guidée gourmande
Pouzols 15 Rue de l’Assemblée Saint-Jeures Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 15:00:00
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-17
Une plongée historique dans le quotidien d’une béate. Venez découvrir ou redécouvrir la maison de la béate de Pouzols entièrement rénovée.
En fin de visite, les membres de l’association proposeront un goûter avec des produits du terroir.
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Pouzols 15 Rue de l’Assemblée Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56
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English :
A historical journey into the daily life of a “b%E9ate.” Come discover or rediscover the fully renovated “maison de la b%E9ate” in Pouzols.
At the end of the tour, members of the association will offer a snack featuring local products.
L’événement Semaine gourmande visite guidée gourmande Saint-Jeures a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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