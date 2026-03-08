Stage bijou en macramé Atelier La Tête dans l’Cuir Saint-Jeures
Stage bijou en macramé Atelier La Tête dans l'Cuir Saint-Jeures lundi 17 août 2026.
Stage bijou en macramé
Atelier La Tête dans l’Cuir 625, route de la Pierre Plantée Saint-Jeures Haute-Loire
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
Début : 2026-08-17
fin : 2026-08-17
2026-08-17
Apprenez à sertir une pierre grâce à la technique du macramé et réalisez un bijou qui vous ressemble. Dès 15 ans.
Atelier La Tête dans l'Cuir 625, route de la Pierre Plantée Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 89 71 23 89 manon.dumas@live.fr
English :
Learn how to set a stone using the macramé technique and create a piece of jewelry that reflects your personality. From age 15.
