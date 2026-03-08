Speed booking Saint-Jeures

Speed booking

Médiathèque Saint-Jeures Haute-Loire

Début : 2026-08-14 18:30:00

fin : 2026-08-14

2026-08-14

Speed booking et présentation de coup de cœur. Venez échanger autour des lectures qui vous ont marqué. Adultes.

Médiathèque Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 59 10

English :

Speed booking and coup de c?ur presentations. Come and share your favorite reads. Adults.

