Speed booking Saint-Jeures
Speed booking Saint-Jeures vendredi 14 août 2026.
Speed booking
Médiathèque Saint-Jeures Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 18:30:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Speed booking et présentation de coup de cœur. Venez échanger autour des lectures qui vous ont marqué. Adultes.
Médiathèque Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 59 10
English :
Speed booking and coup de c?ur presentations. Come and share your favorite reads. Adults.
L'événement Speed booking Saint-Jeures a été mis à jour le 2026-03-08