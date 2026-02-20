La nuit du Lizieux Aire de pique-nique de Freycenet Saint-Jeures
samedi 8 août 2026 · Aire de pique-nique de Freycenet · Saint-Jeures
Informations pratiques
Saint-Jeures
La nuit du Lizieux
Aire de pique-nique de Freycenet 11 Chemin de Chiraud Saint-Jeures Haute-Loire
Tarif : 12 – 12 – 15 EUR
12€ en prévente
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 18:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Les deux clubs sportifs créent l’évènement musical de l’été 2026 à Saint-Jeures ! La nuit du Lizieux avec divers groupes dont 2 renommés PHB (Petits bonhommes) et les naufragés !
Soirée live en plein air. Restauration et buvette sur place.
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Aire de pique-nique de Freycenet 11 Chemin de Chiraud Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 57 28 65 lanuitdulizieux@gmail.com
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English :
The two sports clubs are organizing the summer 2026 music event in Saint-Jeures! The Night of Lizieux features various bands, including two well-known acts: PHB (Petits Bonhommes) and Les Naufragés!
Live outdoor concert. Food and drinks available on site.
L’événement La nuit du Lizieux Saint-Jeures a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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