La nuit du Lizieux Aire de pique-nique de Freycenet Saint-Jeures

Informations pratiques

Saint-Jeures

La nuit du Lizieux

Aire de pique-nique de Freycenet 11 Chemin de Chiraud Saint-Jeures Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

12€ en prévente

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 18:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Les deux clubs sportifs créent l’évènement musical de l’été 2026 à Saint-Jeures ! La nuit du Lizieux avec divers groupes dont 2 renommés PHB (Petits bonhommes) et les naufragés !

Soirée live en plein air. Restauration et buvette sur place.

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Aire de pique-nique de Freycenet 11 Chemin de Chiraud Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 57 28 65 lanuitdulizieux@gmail.com

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English :

The two sports clubs are organizing the summer 2026 music event in Saint-Jeures! The Night of Lizieux features various bands, including two well-known acts: PHB (Petits Bonhommes) and Les Naufragés!

Live outdoor concert. Food and drinks available on site.

L’événement La nuit du Lizieux Saint-Jeures a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme du Haut-Lignon