AGENDA · Saint-Jeures
Journées Européennes du Patrimoine Moulin du Pont de Fraysse Saint-Jeures
dimanche 20 septembre 2026 · Saint-Jeures
Informations pratiques
Saint-Jeures
Journées Européennes du Patrimoine Moulin du Pont de Fraysse
Moulin du pont de Fraysse Saint-Jeures Haute-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Visite du moulin et scierie hydraulique.
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Moulin du pont de Fraysse Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 71 05 13 53
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English :
Tour of the watermill and sawmill.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Moulin du Pont de Fraysse Saint-Jeures a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme du Haut-Lignon
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