Informations pratiques

Saint-Jeures

Journées Européennes du Patrimoine Moulin du Pont de Fraysse

Moulin du pont de Fraysse Saint-Jeures Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite du moulin et scierie hydraulique.

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Moulin du pont de Fraysse Saint-Jeures 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 71 05 13 53

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English :

Tour of the watermill and sawmill.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Moulin du Pont de Fraysse Saint-Jeures a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme du Haut-Lignon