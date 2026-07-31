Journées Européennes du Patrimoine L’Hôtel Brou de Laurière ouvre ses portes Hôtel Brou de Laurière Périgueux
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel Brou de Laurière · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Journées Européennes du Patrimoine L’Hôtel Brou de Laurière ouvre ses portes
Hôtel Brou de Laurière 5 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visite guidée des intérieurs et du parc de l’Hôtel Laurière et exposition de dessins de Monuments historiques par Guy Penaud dans la serre.
Réservation obligatoire via le site broudelauriere.fr
Nombre de places limité. .
Hôtel Brou de Laurière 5 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 49 34
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English : Journées Européennes du Patrimoine L’Hôtel Brou de Laurière ouvre ses portes
L’événement Journées Européennes du Patrimoine L’Hôtel Brou de Laurière ouvre ses portes Périgueux a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Communal de Périgueux
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