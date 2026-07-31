Journées Européennes du Patrimoine L’Hôtel Brou de Laurière ouvre ses portes Hôtel Brou de Laurière Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Journées Européennes du Patrimoine L’Hôtel Brou de Laurière ouvre ses portes

Hôtel Brou de Laurière 5 Avenue Georges Pompidou Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visite guidée des intérieurs et du parc de l’Hôtel Laurière et exposition de dessins de Monuments historiques par Guy Penaud dans la serre.

Réservation obligatoire via le site broudelauriere.fr

Nombre de places limité. .

Hôtel Brou de Laurière 5 Avenue Georges Pompidou Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 49 34

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine L’Hôtel Brou de Laurière ouvre ses portes

L’événement Journées Européennes du Patrimoine L’Hôtel Brou de Laurière ouvre ses portes Périgueux a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Communal de Périgueux