Journées Européennes du Patrimoine Maison Carrée MAISON CARREE DE NAY Nay

Informations pratiques

Nay

Journées Européennes du Patrimoine Maison Carrée

MAISON CARREE DE NAY 13 Place de la République Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

11h et 15h → Visite guidée 45min gratuit

· Les temps modernes, Jean Dieuzaide

Laissez-vous guider dans un voyage dans le temps au travers de 60 tirages photographiques originaux du célèbre photographe Jean Dieuzaide. L’ensemble constitue un témoignage de premier ordre sur les transformations profondes d’une époque l’essor économique de l’après-guerre, l’avènement de la modernité technologique, et le passage d’une France rurale vers une société industrialisée.

19h00 → Concert Chorale Atout Chœur

· Tarif 10€ / 5€ réduit Réservation conseillée

Venez partager un moment vocal et instrumental autour d’un programme pluriel traversant les époques dans la cour emblématique de la Maison Carrée. Cette soirée se conclura par les Nocturnes de Mozart. Ensemble vocal Atout Choeur / Charlotte Mondot, soliste / Michèle Froger, Flûte / Anne Cot, Hautbois, Cor anglais / Monique Kurasawa .

MAISON CARREE DE NAY 13 Place de la République Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 99 65 maison.carree@mairienay.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine Maison Carrée

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Maison Carrée Nay a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay