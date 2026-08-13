Journées Européennes du Patrimoine Maison Carrée MAISON CARREE DE NAY Nay
dimanche 20 septembre 2026 · MAISON CARREE DE NAY · Nay
Informations pratiques
Nay
Journées Européennes du Patrimoine Maison Carrée
MAISON CARREE DE NAY 13 Place de la République Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 11:00:00
fin : 2026-09-20 19:30:00
Date(s) :
2026-09-20
11h → Visite guidée 45min
· Les temps modernes, Jean Dieuzaide
Laissez-vous guider dans un voyage dans le temps au travers de 60 tirages photographiques originaux du célèbre photographe Jean Dieuzaide. L’ensemble constitue un témoignage de premier ordre sur les transformations profondes d’une époque l’essor économique de l’après-guerre, l’avènement de la modernité technologique, et le passage d’une France rurale vers une société industrialisée.
14h → Théâtre On ne badine pas avec l’amour, Émilie Lacoste
· Compagnie Ciel
Entre passion dévorante, orgueil et désillusions, le chef-d’œuvre d’Alfred de Musset prend vie sous la mise en scène d’Émilie Lacoste et de quatre jeunes comédiens issus du Théâtre National de Strasbourg, Juliette Bialek, Charlotte Issaly, Lucie Rouxel et Felipe Fonseca Nobre. .
MAISON CARREE DE NAY 13 Place de la République Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 99 65 maison.carree@mairienay.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine Maison Carrée
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Maison Carrée Nay a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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