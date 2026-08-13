Journées Européennes du Patrimoine Maison Carrée MAISON CARREE DE NAY Nay

Informations pratiques

Nay

Journées Européennes du Patrimoine Maison Carrée

MAISON CARREE DE NAY 13 Place de la République Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 11:00:00

fin : 2026-09-20 19:30:00

Date(s) :

2026-09-20

11h → Visite guidée 45min

· Les temps modernes, Jean Dieuzaide

Laissez-vous guider dans un voyage dans le temps au travers de 60 tirages photographiques originaux du célèbre photographe Jean Dieuzaide. L’ensemble constitue un témoignage de premier ordre sur les transformations profondes d’une époque l’essor économique de l’après-guerre, l’avènement de la modernité technologique, et le passage d’une France rurale vers une société industrialisée.

14h → Théâtre On ne badine pas avec l’amour, Émilie Lacoste

· Compagnie Ciel

Entre passion dévorante, orgueil et désillusions, le chef-d’œuvre d’Alfred de Musset prend vie sous la mise en scène d’Émilie Lacoste et de quatre jeunes comédiens issus du Théâtre National de Strasbourg, Juliette Bialek, Charlotte Issaly, Lucie Rouxel et Felipe Fonseca Nobre. .

MAISON CARREE DE NAY 13 Place de la République Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 99 65 maison.carree@mairienay.fr

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English : Journées Européennes du Patrimoine Maison Carrée

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Maison Carrée Nay a été mis à jour le 2026-08-13 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay