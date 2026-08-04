Journées Européennes du Patrimoine Maison Julien Gracq Maison Julien Gracq Mauges-sur-Loire

Informations pratiques

Mauges-sur-Loire

Journées Européennes du Patrimoine Maison Julien Gracq

Maison Julien Gracq 1 rue du Grenier à sel Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 14:00:00

fin : 2026-09-19 19:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20

Les Journées Européennes du Patrimoine à la Maison Julien Gracq à Saint-Florent-le-Vieil !

Organisée à l’initiative du ministère de la Culture, la 43ᵉ édition des Journées Européennes du Patrimoine aura lieu cette année les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, deux thèmes sont à l’honneur Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .

Venez participer au festival littéraire Les Préférences de la maison Julien Gracq du 15 au 21 septembre. Au programme de cette semaine, tables rondes, rencontres, lectures, concerts, expositions et visite de la Maison. Le dimanche, sur réservation, pendant une heure profitez d’une balade lecture en toue à 14h 15h et 16h. .

Maison Julien Gracq 1 rue du Grenier à sel Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 19 73 55 contact@maisonjuliengracq.fr

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English :

European Heritage Days at the Maison Julien Gracq in Saint-Florent-le-Vieil!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Maison Julien Gracq Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-29 par Pôle Tourisme ôsezMauges