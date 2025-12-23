Journées Européennes du Patrimoine Maison natale de Marcel Pagnol Maison natale de Marcel Pagnol Aubagne
samedi 19 septembre 2026 · Maison natale de Marcel Pagnol · Aubagne
Informations pratiques
Aubagne
Journées Européennes du Patrimoine Maison natale de Marcel Pagnol
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. Maison natale de Marcel Pagnol 16 cours Barthélemy Aubagne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Les Journées du Patrimoine reviennent pour une 43e édition. À Aubagne, c’est l’occasion de visiter nos musées gratuits ces deux jours.
Souvenirs d’enfance, photographies, lettres manuscrites et reconstitution de l’appartement familial replongent le visiteur dans la vie et l’œuvre de notre célèbre académicien. .
Maison natale de Marcel Pagnol 16 cours Barthélemy Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98 accueil@tourisme-paysdaubagne.fr
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English :
Heritage Days are back for its 43rd edition. %C0 In Aubagne, this is your chance to visit our museums for free over these two days.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Maison natale de Marcel Pagnol Aubagne a été mis à jour le 2026-07-22 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile
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