Journées européennes du Patrimoine Marseille

Informations pratiques

Marseille

Journées européennes du Patrimoine

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026. Musées marseillais, nombreux lieux remarquables, monuments,…. Marseille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Les Journées européennes du patrimoine ont lieu le 3e week-end de septembre, elles apportent un éclairage particulier sur un aspect original, innovant du patrimoine grâce à un thème national et favorisent ouvertures inédites et animations remarquables.

Les Journées Européennes du Patrimoine des rendez-vous exceptionnels avec le patrimoine



Créées en 1984 sous le nom de Journées Portes ouvertes des monuments historiques par le ministère de la Culture, les Journées européennes du Patrimoine ont pour objectif de montrer au plus grand nombre la richesse extraordinaire de notre patrimoine au travers de rendez-vous inédits, de visites insolites et d’ouvertures exceptionnelles.



La meilleure façon de protéger le patrimoine, c’est de le faire connaître et de faire en sorte que l’on puisse y accéder. Et chaque année, des millions de visiteurs de tous les âges se donnent rendez-vous lors des Journées européennes du Patrimoine et franchissent le seuil de lieux d’exception et d’édifices habituellement fermés au grand public.



L’édition 2026 des Journées européennes du patrimoine



Pour sa 43e édition, les Journées européennes du patrimoine seront organisées samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 et auront pour thèmes le patrimoine de la photographie et patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer . Ces journées offrent l’opportunité de visiter des monuments et des sites, souvent exceptionnellement ouverts.



Dès le vendredi 18 septembre, le public scolaire pourra participer à l’opération Levez les yeux ! en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale. Ce rendez-vous populaire est l’occasion pour le public d’échanger avec les professionnels du patrimoine pour découvrir leurs savoirs et savoir-faire



Le ministère de la Culture, ses partenaires, la Ville de Marseille et l’Office du Tourisme se mobilisent pour donner à chacune et chacun l’occasion de se retrouver, de partager, d’apprendre et de s’émerveiller ensemble.



Deux thèmes seront au cœur de l’édition 2026 Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .



Retrouvez tout le programme détaillé sur



www.musees.marseille.fr

www.marseille.fr

www.marseille-tourisme.com .

Musées marseillais, nombreux lieux remarquables, monuments,…. Marseille 13055 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The European Heritage Days take place on the third weekend of September, and shed a special light on an original, innovative aspect of heritage thanks to a national theme, and encourage new openings and remarkable events.

L’événement Journées européennes du Patrimoine Marseille a été mis à jour le 2026-07-30 par Ville de Marseille