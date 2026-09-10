Journées européennes du patrimoine Médiathèque Aragon Médiathèque Aragon Le Mans

Informations pratiques

Le Mans

Journées européennes du patrimoine Médiathèque Aragon

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

exposition, visites commentées, projection et ressources INAthèque

Autour de la thématique nationale 2026 Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer , partez à la découverte du patrimoine de la médiathèque Aragon (exposition, visites commentées, projection et ressources INAthèque).

de 10h à 18h Aragon

Tout public .

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

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English :

exhibition, guided tours, film screenings, and INAthèque resources

L’événement Journées européennes du patrimoine Médiathèque Aragon Le Mans a été mis à jour le 2026-08-14 par CDT72