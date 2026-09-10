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AGENDA · Le Mans

Journées européennes du patrimoine Médiathèque Aragon Médiathèque Aragon Le Mans

samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Aragon · Le Mans

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque Aragon
Adresse
54 Rue du Port
Ville
72000 Le Mans
Département
Sarthe
Tarif

Le Mans

Journées européennes du patrimoine Médiathèque Aragon

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 18:00:00

Date(s) :
2026-09-19

exposition, visites commentées, projection et ressources INAthèque
Autour de la thématique nationale 2026 Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer , partez à la découverte du patrimoine de la médiathèque Aragon (exposition, visites commentées, projection et ressources INAthèque).

de 10h à 18h Aragon
Tout public   .

Médiathèque Aragon 54 Rue du Port Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire  

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English :

exhibition, guided tours, film screenings, and INAthèque resources

L’événement Journées européennes du patrimoine Médiathèque Aragon Le Mans a été mis à jour le 2026-08-14 par CDT72

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