UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Port-Jérôme-sur-Seine

Journées Européennes du Patrimoine Micro-Folie de Port-Jérôme-sur-Seine Micro-folie Port-Jérôme-sur-Seine

samedi 19 septembre 2026 · Micro-folie · Port-Jérôme-sur-Seine

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Micro-folie
Adresse
3 Rue du Président Rene Coty
Ville
76330 Port-Jérôme-sur-Seine
Département
Seine-Maritime
Tarif

Port-Jérôme-sur-Seine

Journées Européennes du Patrimoine Micro-Folie de Port-Jérôme-sur-Seine

Micro-folie 3 Rue du Président Rene Coty Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :
2026-09-19

A l’occasion des journées européennes du patrimoine votre Micro-Folie vous propose trois événements le samedi 19 septembre.
– 10h–12h Découverte en réalité virtuelle (site UNESCO Bourgogne Franche-Comté).
– 14h–15h Visite guidée du théâtre Les 3 Colombiers.
– 15h–16h Micro-discussion sur l’histoire du théâtre.   .

Micro-folie 3 Rue du Président Rene Coty Port-Jérôme-sur-Seine 76330 Seine-Maritime Normandie +33 6 45 24 09 56  microfolie@pj2s.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine Micro-Folie de Port-Jérôme-sur-Seine

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Micro-Folie de Port-Jérôme-sur-Seine Port-Jérôme-sur-Seine a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme

À voir aussi à Port-Jérôme-sur-Seine (Seine-Maritime)