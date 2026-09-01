Journées Européennes du Patrimoine Micro-Folie de Port-Jérôme-sur-Seine Micro-folie Port-Jérôme-sur-Seine
samedi 19 septembre 2026 · Micro-folie · Port-Jérôme-sur-Seine
Informations pratiques
Port-Jérôme-sur-Seine
Journées Européennes du Patrimoine Micro-Folie de Port-Jérôme-sur-Seine
Micro-folie 3 Rue du Président Rene Coty Port-Jérôme-sur-Seine Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des journées européennes du patrimoine votre Micro-Folie vous propose trois événements le samedi 19 septembre.
– 10h–12h Découverte en réalité virtuelle (site UNESCO Bourgogne Franche-Comté).
– 14h–15h Visite guidée du théâtre Les 3 Colombiers.
– 15h–16h Micro-discussion sur l’histoire du théâtre. .
Micro-folie 3 Rue du Président Rene Coty Port-Jérôme-sur-Seine 76330 Seine-Maritime Normandie +33 6 45 24 09 56 microfolie@pj2s.fr
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English : Journées Européennes du Patrimoine Micro-Folie de Port-Jérôme-sur-Seine
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Micro-Folie de Port-Jérôme-sur-Seine Port-Jérôme-sur-Seine a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme
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