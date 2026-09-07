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Journées Européennes du Patrimoine : Mosaïc se raconte., Mosaïc, le jardin des cultures, Houplin-Ancoisne

dimanche 20 septembre 2026 · Mosaïc, le jardin des cultures · Houplin-Ancoisne

Journées Européennes du Patrimoine : Mosaïc se raconte., Mosaïc, le jardin des cultures, Houplin-Ancoisne

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Mosaïc, le jardin des cultures
Adresse
103 rue Guy Mocquet, houplin-ancoisne
Ville
59263 Houplin-Ancoisne
Département
Nord
Tarif
Gratuit pour tous

Journées Européennes du Patrimoine : Mosaïc se raconte. Dimanche 20 septembre, 11h00, 16h00 Mosaïc, le jardin des cultures Nord

Gratuit pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:15:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:15:00+02:00

Rendez-vous : 11 h et 16 h.
Ouverture de Mosaïc : 10 h – 18 h. Dernier accès à 17 h
Durée : 1 h 15
Inscription : sur place ou sur la billetterie en ligne
Public : tout public
Le site est accessible aux personnes en situation de handicap. Merci de contacter l’équipe pour plus de précisions au sujet de l’accessibilité des spectacles et animations.

Mosaïc, le jardin des cultures 103 rue Guy Mocquet, houplin-ancoisne Houplin-Ancoisne 59263 Nord Hauts-de-France https://enm.lillemetropole.fr/parcs/mosaic-le-jardin-des-cultures [{« type »: « email », « value »: « mosaic@lillemetropole.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 20 63 11 24 »}]
Savez-vous ce qu’il y avait avant Mosaïc ? En compagnie d’un guide, partez à la découverte du site de la préhistoire jusqu’à la conception du jardin en 2004.

@Samuel_Amez

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