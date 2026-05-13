Journées Européennes du Patrimoine Moulin de l’Epinay La Chapelle-Saint-Florent Mauges-sur-Loire

Informations pratiques

Mauges-sur-Loire

Journées Européennes du Patrimoine Moulin de l’Epinay

La Chapelle-Saint-Florent 3 l’Epinay Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 7.3 – 7.3 – 7.3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Les Journées Européennes du Patrimoine au Moulin de l’Epinay à La Chapelle Saint-Florent !

Organisée à l’initiative du ministère de la Culture, la 43ᵉ édition des Journées Européennes du Patrimoine aura lieu cette année les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, deux thèmes sont à l’honneur Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .

Faites vivre le moulin ! Venez souffler sur les ailes de notre histoire sans vous, elle s’arrête.

À l’occasion du thème Patrimoine en péril , venez vivre une expérience authentique et immersive au cœur de notre histoire locale. Bien plus qu’une simple visite, nous vous proposons un voyage sensoriel et humain pour découvrir les secrets de notre moulin.

Ici, le moulin tourne, produit de la farine et transmet un savoir-faire vieux de plusieurs siècles.

Au programme de votre immersion

L’éveil des sens Touchez différents types de grains, découvrez les gestes du meunier pour mettre en marche le moulin et moudre le grain.

L’histoire en partage Plongez dans la mémoire du lieu à travers des témoignages poignants, des photos d’époque et les coulisses de sa restauration.

Une aventure humaine Rencontrez les passionnés de l’association qui s’engagent au quotidien pour préserver ce site, et découvrez comment vous pouvez, vous aussi, devenir acteur de sa sauvegarde (bénévolat, dons).

Informations pratiques

Visites guidées et partagées d’environ 45 minutes. .

La Chapelle-Saint-Florent 3 l’Epinay Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 73 33

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English :

European Heritage Days at the Moulin de l’Epinay in La Chapelle Saint-Florent!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Moulin de l’Epinay Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-29 par Pôle Tourisme ôsezMauges