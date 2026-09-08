Journées Européennes du Patrimoine, Musée de Feurs, Feurs

Informations pratiques

Journées Européennes du Patrimoine 19 et 20 septembre Musée de Feurs Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Entrée gratuite et sans réservation de 14h à 17h – Visite libre et ateliers animés par l’INRAP :

• Recolle les morceaux

A toi de jouer pour reconstituer les pots cassés : remonte les poteries comme le céramologue en assemblant les tessons avec du scotch. En retrouvant la forme initiale de la poterie tu pourras comprendre sa fonction, connaitre sa datation et son origine.

• Faisons parler les morts

Réalise la fouille fine d’une crémation antique prélevée sur un chantier, à l’aide des outils de l’archéologue : mini-truelle, pinceau, outils de dentiste… Observe et interprète tes découvertes pour tenter de comprendre les pratiques funéraires durant l’Antiquité.

Musée de Feurs 3 Rue Victor de Laprade, 42110 Feurs, France Feurs 42110 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0477262448 https://www.feurs.org/culture Le musée de Feurs retrace l’histoire de la ville et de son territoire, de la Préhistoire à nos jours. La période historique la plus marquante de la ville est l’antiquité. En effet, Feurs est construite sur le site d’un village gaulois ségusiave ainsi que sur une importante ville gallo-romaine du Ier siècle : l’antique Forum Segusiavorum, chef-lieu de la cité des Ségusiaves. Le nom de la ville de Feurs et celui du territoire du Forez, au cœur du département de la Loire, proviennent du nom de cette ancienne cité gallo-romaine. Une seconde exposition permanente est consacrée au peintre paysagiste Charles Beauverie (1839-1923). Lyonnais d’origine, il a vécu de nombreuses années dans le Forez et a ainsi réalisé de nombreuses œuvres (huiles sur toile, eaux-fortes, aquarelles) en lien avec les paysages, la vie quotidienne au XIXe siècle… Cette exposition retrace également sa vie privée, sa famille, ses amis, ses passions pour l’archéologie et l’histoire. Le rez-de-chaussée accueille des expositions temporaires variées. Parking dans le parc du musée

Entrée gratuite et sans réservation de 14h à 17h – Visite libre et ateliers animés par l’INRAP :

©Ministère de la Culture