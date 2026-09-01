Match de basket National 2 Rue de la Paparelle Feurs

samedi 12 septembre 2026 · Rue de la Paparelle · Feurs

Informations pratiques

Feurs

Match de basket National 2

Rue de la Paparelle Forezium André Delorme Feurs Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:00:00

fin : 2026-09-12 22:45:00

Date(s) :

2026-09-12

Enfnats du Forez Rozier contre Venelles BC

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Rue de la Paparelle Forezium André Delorme Feurs 42110 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 26 47 43 serge.pojato@orange.fr

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English :

Enfnats du Forez Rozier vs. Venelles BC

L’événement Match de basket National 2 Feurs a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Forez Est