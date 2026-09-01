UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Feurs

Match de basket National 2 Rue de la Paparelle Feurs

samedi 26 septembre 2026 · Rue de la Paparelle · Feurs

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Rue de la Paparelle
Adresse
Forezium André Delorme
Ville
42110 Feurs
Département
Loire
Tarif
6 6 6

Feurs

Match de basket National 2

Rue de la Paparelle Forezium André Delorme Feurs Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 20:00:00
fin : 2026-09-26 22:15:00

Date(s) :
2026-09-26

Enfants du Forez Rozier contre Agde Basket
  .

Rue de la Paparelle Forezium André Delorme Feurs 42110 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 26 47 43  serge.pojato@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Enfants du Forez Rozier vs. Agde Basket

L’événement Match de basket National 2 Feurs a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme Forez Est

À voir aussi à Feurs (Loire)