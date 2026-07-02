Journées Européennes du Patrimoine musée de l’Homme et de l’Industrie Musée de l’Homme et de l’Industrie Le Creusot
samedi 19 septembre 2026 · Musée de l'Homme et de l'Industrie · Le Creusot
Informations pratiques
Le Creusot
Journées Européennes du Patrimoine musée de l’Homme et de l’Industrie
Musée de l’Homme et de l’Industrie Château de la Verrerie Le Creusot Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Journées du Patrimoine au Château de la Verrerie !
Vivez un week-end unique entre gourmandise et histoire. Profitez de rencontres et dégustations culinaires animées par la Baraque TV et les associations locales.
Ouvert de 10h à 18h.
Visites guidées (souterrains, Petit Théâtre, salle à manger) samedi & dimanche à 12h, 14h, 15h, 16h et 17h.
Ne manquez pas cette occasion de découvrir notre patrimoine au cœur de l’animation ! .
Musée de l’Homme et de l’Industrie Château de la Verrerie Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 73 92 00 ecomusee@creusot-montceau.org
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English : Journées Européennes du Patrimoine musée de l’Homme et de l’Industrie
L’événement Journées Européennes du Patrimoine musée de l’Homme et de l’Industrie Le Creusot a été mis à jour le 2026-07-02 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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