Journées Européennes du Patrimoine Musée des métiers Musée des Métiers Mauges-sur-Loire

Informations pratiques

Mauges-sur-Loire

Journées Européennes du Patrimoine Musée des métiers

Musée des Métiers 7 Place Abbé Joseph Moreau Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Les Journées Européennes du Patrimoine au Musée des Métiers à Saint-Laurent-de-la-Plaine !

Organisée à l’initiative du ministère de la Culture, la 43ᵉ édition des Journées Européennes du Patrimoine aura lieu cette année les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, deux thèmes sont à l’honneur Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .

Le Musée des Métiers vous accueille en visite libre durant toute la durée de ses horaires d’ouverture. Le week-end se rythme autour de temps forts pour explorer les savoir-faire le samedi 19, une initiation à l’écriture à la plume et à l’encre, en lien avec l’exposition De la plume au texto , est proposée de 10h à 12h, suivie l’après-midi, par des démonstrations de filage de laine au rouet. À 15h, les jeunes de 8 à 15 ans peuvent participer à l’animation Du fil à l’aiguille , incluant une visite sur les métiers du textile et un atelier d’art filaire (sur inscription, 10 places). Enfin, le dimanche 20, des visites guidées de l’exposition Artisans du patrimoine sont organisées à 10h30 et à 15h, dans la limite de 25 places par session. .

Musée des Métiers 7 Place Abbé Joseph Moreau Mauges-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 24 08 contact@musee-metiers.fr

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English :

European Heritage Days at the Museum of Trades in Saint-Laurent-de-la-Plaine!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Musée des métiers Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-29 par Pôle Tourisme ôsezMauges