Journées européennes du patrimoine Musée Nicolas Poussin Exposition le monde flottant de Claude Monet Musée Nicolas Poussin Les Andelys

Informations pratiques

Les Andelys

Journées européennes du patrimoine Musée Nicolas Poussin Exposition le monde flottant de Claude Monet

Musée Nicolas Poussin 2 Rue Sainte Clotilde Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découverte de l’univers onirique de l’artiste italienne Daniela Capaccioli. En hommage à Claude Monet, cette déambulation transforme le jardin en un espace aquatique insolite, où des nénuphars géants aux longues tiges sortent de l’eau pour venir à la rencontre du visiteur.

Informations pratiques

– Horaire de 11h à 13h et de14h à 18h

– Gratuit

– Contact 02 32 54 31 78 .

Musée Nicolas Poussin 2 Rue Sainte Clotilde Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 31 78 musee.nicolaspoussin@ville-andelys.fr

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English : Journées européennes du patrimoine Musée Nicolas Poussin Exposition le monde flottant de Claude Monet

L’événement Journées européennes du patrimoine Musée Nicolas Poussin Exposition le monde flottant de Claude Monet Les Andelys a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération