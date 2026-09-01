Journées européennes du patrimoine Musée Nicolas Poussin Exposition Les Andelys et ses peintres Musée Nicolas Poussin Les Andelys

Informations pratiques

Les Andelys

Journées européennes du patrimoine Musée Nicolas Poussin Exposition Les Andelys et ses peintres

Musée Nicolas Poussin 2 Rue Sainte Clotilde Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Les Andelys vus par les peintres dans les collections du musée Nicolas Poussin.

Niché dans une boucle de la Seine, à mi-chemin entre Paris et Rouen, la ville des Andelys a attiré de nombreux peintres littéralement fascinés par la beauté des lieux.

Informations pratiques

– Horaire de 11h à 13h et de 14h à 18h

– Gratuit

– Contact 02 32 54 31 78 .

Musée Nicolas Poussin 2 Rue Sainte Clotilde Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 31 78 musee.nicolaspoussin@ville-andelys.fr

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English : Journées européennes du patrimoine Musée Nicolas Poussin Exposition Les Andelys et ses peintres

L’événement Journées européennes du patrimoine Musée Nicolas Poussin Exposition Les Andelys et ses peintres Les Andelys a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération