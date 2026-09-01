Journées européennes du patrimoine Musée Nicolas Poussin Exposition Musée Nicolas Poussin Les Andelys

Informations pratiques

Les Andelys

Journées européennes du patrimoine Musée Nicolas Poussin Exposition

Musée Nicolas Poussin 2 Rue Sainte Clotilde Les Andelys Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20 13:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Exposition de cartes postales anciennes sur le patrimoine disparu de la ville des Andelys

Informations pratiques

– Horaire de 11h à 13h et de14h à 18h

– Gratuit

– Contact 02 32 54 31 78 .

Musée Nicolas Poussin 2 Rue Sainte Clotilde Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 31 78 musee.nicolaspoussin@ville-andelys.fr

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English : Journées européennes du patrimoine Musée Nicolas Poussin Exposition

L’événement Journées européennes du patrimoine Musée Nicolas Poussin Exposition Les Andelys a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération