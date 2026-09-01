Journées européennes du patrimoine Musée Nicolas Poussin Exposition Musée Nicolas Poussin Les Andelys
samedi 19 septembre 2026 · Musée Nicolas Poussin · Les Andelys
Informations pratiques
Les Andelys
Journées européennes du patrimoine Musée Nicolas Poussin Exposition
Musée Nicolas Poussin 2 Rue Sainte Clotilde Les Andelys Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20 13:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Exposition de cartes postales anciennes sur le patrimoine disparu de la ville des Andelys
Informations pratiques
– Horaire de 11h à 13h et de14h à 18h
– Gratuit
– Contact 02 32 54 31 78 .
Musée Nicolas Poussin 2 Rue Sainte Clotilde Les Andelys 27700 Eure Normandie +33 2 32 54 31 78 musee.nicolaspoussin@ville-andelys.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Journées européennes du patrimoine Musée Nicolas Poussin Exposition
L’événement Journées européennes du patrimoine Musée Nicolas Poussin Exposition Les Andelys a été mis à jour le 2026-08-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération
À voir aussi à Les Andelys (Eure)
- Grand déballage des Andelys Les Andelys 12 septembre 2026
- Blind Test LM LA BRASSERIE Les Andelys 12 septembre 2026
- Exposition : Les Andelys et ses peintres, Musée Nicolas Poussin, Les Andelys 18 septembre 2026
- Exposition : le monde flottant de Claude Monet, Musée Nicolas Poussin, Les Andelys 18 septembre 2026
- Exposition : château Gaillard, la sauvegarde d’une forteresse emblématique, Château Gaillard, Les Andelys 19 septembre 2026