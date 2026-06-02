Journées Européennes du Patrimoine musée Paul Charnoz Musée d’Art et d’Industrie Paul Charnoz Paray-le-Monial

Paray-le-Monial

Journées Européennes du Patrimoine musée Paul Charnoz

Musée d’Art et d’Industrie Paul Charnoz 32 avenue de la Gare Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découverte des collections du musée d’art et d’industrie, des techniques de fabrication des carreaux dessinés par incrustation, ainsi que l’histoire de l’usine durant ses 120 années d’existence.

A cette occasion sera inauguré l’Espace Maximilien Jaunez consacré à la Cité ouvrière Cerabati construite à partir des années 1920 et destinée aux employés de l’usine. .

Musée d’Art et d’Industrie Paul Charnoz 32 avenue de la Gare Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 40 80 museepaulcharnoz.paray@gmail.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine musée Paul Charnoz

L’événement Journées Européennes du Patrimoine musée Paul Charnoz Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-06-02 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I