Journées Européennes du Patrimoine Musée de la Vie d’Avant Ornans
Journées Européennes du Patrimoine Musée de la Vie d’Avant Ornans samedi 19 septembre 2026.
Journées Européennes du Patrimoine
Musée de la Vie d’Avant Chapelle de la Visitaion 7 Rue Édouard Bastide Ornans Doubs
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Programmation en cours… .
Musée de la Vie d’Avant Chapelle de la Visitaion 7 Rue Édouard Bastide Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 30 assomuseedelaviedavant@gmail.com
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English : Journées Européennes du Patrimoine
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Ornans a été mis à jour le 2026-03-21 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON