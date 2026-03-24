Journées Européennes du Patrimoine Musée de la Vie d’Avant Ornans

Journées Européennes du Patrimoine

Musée de la Vie d’Avant Chapelle de la Visitaion 7 Rue Édouard Bastide Ornans Doubs

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Programmation en cours… .

Musée de la Vie d’Avant Chapelle de la Visitaion 7 Rue Édouard Bastide Ornans 25290 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 62 40 30 assomuseedelaviedavant@gmail.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Ornans a été mis à jour le 2026-03-21 par OFFICE DE TOURISME DESTINATION LOUE LISON