Informations pratiques

Nogent-le-Rotrou

Journées européennes du Patrimoine par Label Friche

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Au cours des Journées du Patrimoine les 19 et 20 septembre, Label Friche vous offrira un évènement intitulé Au hasART des jardins.

42 artistes et artisans d’art installent leurs œuvres dans 18 lieux nogentais.

Programme en PJ

En cette occasion, pour sa 2ème édition, Au HasART des Jardins vous invite à découvrir des cours et jardins secrets nogentais où 42 artistes et artisans d’art installent leurs œuvres dans 18 lieux nogentais. En partenariat avec la ville de Nogent-le-Rotrou et l’Office de Tourisme & Commerce du Perche, l’association Label Friche a souhaité insuffler un nouvel élan à cette 43ème édition des Journées Européennes du Patrimoine. Circuit d’environ 4,5km.

Retrouvez le programme complet en PJ ou à l’office de tourisme et de commerce .

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 37 30 10 labelfriche.contact@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During Heritage Days on September 19 and 20, Label Friche will present an event titled “Au hasART des jardins.”

Forty-two artists and artisans will display their works at 18 locations throughout Nogent.

Program attached

L’événement Journées européennes du Patrimoine par Label Friche Nogent-le-Rotrou a été mis à jour le 2026-08-30 par OTs DU PERCHE