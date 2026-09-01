Journées européennes du patrimoine parcours en autonomie de l’église Saint-Nicolas Église Saint-Nicolas Dompaire
dimanche 20 septembre 2026 · Église Saint-Nicolas · Dompaire
Informations pratiques
Dompaire
Journées européennes du patrimoine parcours en autonomie de l’église Saint-Nicolas
Église Saint-Nicolas Rue Charles Gérôme Dompaire Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Journées Européennes du Patrimoine parcours en autonomie de l’église Saint-Nicolas
Découvrez les 14 magnifiques vitraux représentant le chemin de croix, œuvre du maître verrier Gabriel Loire et un très beau baptistère en marbre. L’église possède un orgue classé Monument Historique de très grande valeur, acquis en 1850.
Mise à disposition de livrets pour la visite.Tout public
0 .
Église Saint-Nicolas Rue Charles Gérôme Dompaire 88270 Vosges Grand Est +33 3 29 36 50 54
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
European Heritage Days—Self-Guided Tour of Saint-Nicolas Church
Discover the 14 magnificent stained-glass windows depicting the Stations of the Cross, the work of master glassmaker Gabriel Loire, and a beautiful marble baptismal font. The church houses a highly valuable organ, designated a Historic Monument, which was acquired in 1850.
Brochures are available for the tour.
L’événement Journées européennes du patrimoine parcours en autonomie de l’église Saint-Nicolas Dompaire a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT
À voir aussi à Dompaire (Vosges)
- Visite d’une église romane datant du XIIᵉ siècle, Église Saint-Jean-Baptiste de Laviéville, Dompaire 20 septembre 2026
- Découverte d’une église et de son orgue classé, Église Saint-Nicolas, Dompaire 20 septembre 2026
- Journées européennes du patrimoine parcours en autonomie de l’église de Laviéville Église Saint-Jean-Baptiste de Laviéville Dompaire 20 septembre 2026
- Foire à la gaufre et vide grenier Dompaire 27 septembre 2026
- Décore la médiathèque pour un voyage en France, Médiathèque de Dompaire, Dompaire 2 octobre 2026