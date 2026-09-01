Journées européennes du patrimoine parcours en autonomie de l’église Saint-Nicolas Église Saint-Nicolas Dompaire

Informations pratiques

Dompaire

Journées européennes du patrimoine parcours en autonomie de l’église Saint-Nicolas

Église Saint-Nicolas Rue Charles Gérôme Dompaire Vosges

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Journées Européennes du Patrimoine parcours en autonomie de l’église Saint-Nicolas

Découvrez les 14 magnifiques vitraux représentant le chemin de croix, œuvre du maître verrier Gabriel Loire et un très beau baptistère en marbre. L’église possède un orgue classé Monument Historique de très grande valeur, acquis en 1850.

Mise à disposition de livrets pour la visite.Tout public

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Église Saint-Nicolas Rue Charles Gérôme Dompaire 88270 Vosges Grand Est +33 3 29 36 50 54

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English :

European Heritage Days—Self-Guided Tour of Saint-Nicolas Church

Discover the 14 magnificent stained-glass windows depicting the Stations of the Cross, the work of master glassmaker Gabriel Loire, and a beautiful marble baptismal font. The church houses a highly valuable organ, designated a Historic Monument, which was acquired in 1850.

Brochures are available for the tour.

L’événement Journées européennes du patrimoine parcours en autonomie de l’église Saint-Nicolas Dompaire a été mis à jour le 2026-08-24 par OFFICE DE TOURISME DE MIRECOURT