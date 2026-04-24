JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE PATRIMOINE EN DANGER Proupiary

Proupiary

JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE PATRIMOINE EN DANGER

ABBAYE DE BONNEFONT Proupiary Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Journées européennes du Patrimoine à l’Abbaye de Bonnefont !

Inscriptions aux visites et ateliers fortement conseillées.

Samedi

14h à 16h Atelier Murets en pierres sèches Lors de cet atelier, vous apprendrez les bases pour construire un muret pierre sèche, connaître ses avantages esthétiques et écologiques, mais aussi les matériaux et outils nécessaires. Après une partie théorique, une mise en pratique sera proposée.

A 15h et à 16h Atelier découverte de l’aérographe avec Atomk (à partir de 12 ans). Découvrez l’art de peindre avec l’air ! L’aérographe est un outil qui pulvérise la peinture grâce à un flux d’air comprimé, permettant de réaliser des dégradés et des détails précis. Lors de cet atelier d’initiation, vous apprendrez à comprendre son fonctionnement et à maîtriser les gestes essentiels et repartir avec une de vos créations.

16h Visite guidée historique de l’abbaye. Plongez au cœur de l’histoire avec l’abbaye de Bonnefont, majestueuse abbaye cistercienne fondée en 1136. Aujourd’hui, seuls quelques vestiges subsistent, mais ils portent encore l’écho d’une grandeur passée. Au fil de la visite, découvrez le fonctionnement de l’abbaye, le rôle des différents bâtiments, et surtout le quotidien des moines, rythmé par le travail, la prière et une organisation parfaitement réglée. Après plusieurs siècles d’expansion et d’influence, l’abbaye connut un lent déclin, jusqu’à la Révolution française et à la vente dramatique des Biens Nationaux. Pourquoi Bonnefont a-t-elle été démantelée ? Comment sa destruction s’est-elle déroulée ? Laissez-vous guider à travers l’incroyable et passionnante histoire de Bonnefont, une aventure humaine, spirituelle et patrimoniale, qui continue de fasciner encore aujourd’hui.

17h Visite commentée du jardin médiéval Découvrez les secrets d’un jardin monastique du Moyen Âge, lieu de paix et de savoir où les moines cultivaient plantes médicinales, aromatiques et potagères. Au fil de cette visite commentée, explorez l’organisation ingénieuse de ce jardin symbolique et utilitaire, et plongez dans un univers où chaque plante avait sa place, sa fonction et parfois même sa vertu spirituelle. Une parenthèse hors du temps pour comprendre comment nature, travail et spiritualité s’entremêlaient au cœur de la vie monastique.

Dimanche

9h30 Marche du Temps Profond avec Aude Larmet. A partir de 10 ans 7 km. Promenade guidée pour traverser les 4,6 milliards d’années de la vie de la Terre. Chaque pas parcouru représente 500 000 ans de la vie de notre planète. Une découverte sensible et ludique de l’histoire du vivant.

14h Visite guidée historique de l’abbaye. Plongez au cœur de l’histoire avec l’abbaye de Bonnefont, majestueuse abbaye cistercienne fondée en 1136. Aujourd’hui, seuls quelques vestiges subsistent, mais ils portent encore l’écho d’une grandeur passée. Au fil de la visite, découvrez le fonctionnement de l’abbaye, le rôle des différents bâtiments, et surtout le quotidien des moines, rythmé par le travail, la prière et une organisation parfaitement réglée. Après plusieurs siècles d’expansion et d’influence, l’abbaye connut un lent déclin, jusqu’à la Révolution française et à la vente dramatique des Biens Nationaux. Pourquoi Bonnefont a-t-elle été démantelée ? Comment sa destruction s’est-elle déroulée ? Laissez-vous guider à travers l’incroyable et passionnante histoire de Bonnefont, une aventure humaine, spirituelle et patrimoniale, qui continue de fasciner encore aujourd’hui.

15h Visite thématique au jardin Salades sauvages et délicates Le temps d’une balade, partez à la rencontre des salades sauvages qui tapissent nos chemins et nos prairies. Cette sortie vous invite à reconnaître ces plantes comestibles, à comprendre leur habitat, leurs vertus et les gestes simples pour les cueillir avec respect. Une promenade gourmande et sensible, pour redécouvrir la nature… feuille après feuille.

16h Présentation du patrimoine dispersé de l’abbaye de Bonnefont

17h Visite commentée du jardin médiéval. Découvrez les secrets d’un jardin monastique du Moyen Âge, lieu de paix et de savoir où les moines cultivaient plantes médicinales, aromatiques et potagères. Au fil de cette visite commentée, explorez l’organisation ingénieuse de ce jardin symbolique et utilitaire, et plongez dans un univers où chaque plante avait sa place, sa fonction et parfois même sa vertu spirituelle. Une parenthèse hors du temps pour comprendre comment nature, travail et spiritualité s’entremêlaient au cœur de la vie monastique. .

ABBAYE DE BONNEFONT Proupiary 31360 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 98 28 77 accueil@abbayedebonnefont.fr

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English :

European Heritage Days at Bonnefont Abbey!

Registration for tours and workshops strongly recommended.

L’événement JOURNEES EUROPEENNES DU PATRIMOINE PATRIMOINE EN DANGER Proupiary a été mis à jour le 2026-04-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE