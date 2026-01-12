JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Perpignan
En ville Perpignan Pyrénées-Orientales
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
2026-09-19
Rendez-vous les 19 et 20 Septembre 2026 à la rencontre du patrimoine architectural !
En ville Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 66 30 30 contact-office@mairie-perpignan.com
English :
Join us on September 19 and 20, 2026 for an encounter with architectural heritage!
