Journées européennes du patrimoine, Pessac, Pessac
samedi 19 septembre 2026 · Pessac
Informations pratiques
Journées européennes du patrimoine 19 et 20 septembre Pessac Gironde
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Chaque année, les Journées européennes du patrimoine offrent un temps privilégié pour découvrir les richesses qui façonnent notre cadre de vie. Elles rappellent que le patrimoine est un bien commun précieux, parfois fragile, à la fois empreinte du passé et ressource vivante.
À Pessac, l’édition 2026 révèle les marqueurs oubliés de son identité. Entre regards photographiques et mémoire des lieux, elle invite à explorer ce qui nous relie, hier comme aujourd’hui. De contes en rencontres, de parcours d’exception en récits et lieux insolites, la ville se souvient, raconte et ravive son histoire.
Et si les explorations les plus étonnantes commençaient là où vous ne les attendez pas ?
Programme complet ici
Sur réservation : https://billetterie.pessac.fr/
Pessac place de la Ve République pessac Pessac 33600 Le Bourg Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 57 93 65 40 »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.pessac.fr/ »}] [{« link »: « https://www.pessac.fr/fileadmin/medias/Agenda/PDF/2026/09-26/programme-JEP-2026-BD.pdf »}, {« link »: « https://billetterie.pessac.fr/ »}]
Sur les thématiques « Patrimoine de la photographie » et « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer » : samedi 19 et dimanche 20 septembre
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