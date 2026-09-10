Journées européennes du patrimoine : Photographions notre patrimoine ! – En famille, Quartier de la cathédrale, Limoges
dimanche 20 septembre 2026 · Quartier de la cathédrale · Limoges
Informations pratiques
Journées européennes du patrimoine : Photographions notre patrimoine ! – En famille Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h30 Quartier de la cathédrale Haute-Vienne
Gratuit dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00
OUVREZ L’OEIL !
Munis de photographies anciennes, observez l’évolution des espaces, puis à votre tour, réalisez le cliché qui reflète le mieux votre interprétation du lieu.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Gratuit dans la limite des places disponibles.
Sur inscription au 05 55 45 85 26 .
UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.
Quartier de la cathédrale Place Saint-Etienne Limoges 87000 Saint-Lazare Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]
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