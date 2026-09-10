Journées européennes du patrimoine : Photographions notre patrimoine ! – En famille, Quartier de la cathédrale, Limoges

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine : Photographions notre patrimoine ! – En famille Dimanche 20 septembre, 10h00, 14h30 Quartier de la cathédrale Haute-Vienne

Gratuit dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

OUVREZ L’OEIL !

Munis de photographies anciennes, observez l’évolution des espaces, puis à votre tour, réalisez le cliché qui reflète le mieux votre interprétation du lieu.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Gratuit dans la limite des places disponibles.

Sur inscription au 05 55 45 85 26 .

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Quartier de la cathédrale Place Saint-Etienne Limoges 87000 Saint-Lazare Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]

Partez à la découverte d’édifices remarquables dans le quartier de la Cité ! #Villedartetdhistoire #JEP2026

© Ville de Limoges