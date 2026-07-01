Journées européennes du Patrimoine – Pradettes, Médiathèque Pradettes, Toulouse

Informations pratiques

Journées européennes du Patrimoine – Pradettes Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque Pradettes Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

La 43° édition des journées européennes du Patrimoine met l’accent sur :

“ Le Patrimoine en danger”

Comme chaque année, à la Médiathèque des Pradettes, les expositions et démonstrations de l’association des « Talents cachés » feront vivre le Patrimoine.

– Du 12/09 au 03/10 : une exposition déclinera sur ce thème les expressions variées d’une douzaine d’artistes.

– Le samedi 19 septembre, de 10h à 17h : Jacques, Lucie et Michel animeront la journée avec des démonstrations : aquarelles, mosaïques et photos pour le plaisir de tous…

Et bien sûr quelques surprises festives s’inviteront…

Ensemble, préservons notre patrimoine

Médiathèque Pradettes 3 Avenue de la Dépêche, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 22 16 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/pradettes Ouverte en 2007, la médiathèque des Pradettes a une surface de 802 m2. Points forts : accès Internet, postes multimédia, DVD, méthodes de langues. Bus : 18 (arrêt Pradettes)Bus : 87 (arrêt Bibliothèque) Vélô-Toulouse : station 275 – place des Pradettes, rue Arthur Huc

“ Le Patrimoine en danger”