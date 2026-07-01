Journées européennes du Patrimoine – Pradettes, Médiathèque Pradettes, Toulouse
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque Pradettes · Toulouse
Informations pratiques
Journées européennes du Patrimoine – Pradettes Samedi 19 septembre, 10h00 Médiathèque Pradettes Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
La 43° édition des journées européennes du Patrimoine met l’accent sur :
“ Le Patrimoine en danger”
Comme chaque année, à la Médiathèque des Pradettes, les expositions et démonstrations de l’association des « Talents cachés » feront vivre le Patrimoine.
– Du 12/09 au 03/10 : une exposition déclinera sur ce thème les expressions variées d’une douzaine d’artistes.
– Le samedi 19 septembre, de 10h à 17h : Jacques, Lucie et Michel animeront la journée avec des démonstrations : aquarelles, mosaïques et photos pour le plaisir de tous…
Et bien sûr quelques surprises festives s’inviteront…
Ensemble, préservons notre patrimoine
Médiathèque Pradettes 3 Avenue de la Dépêche, 31100 Toulouse, France Toulouse 31100 Lardenne / Pradettes / Basso-Cambo Haute-Garonne Occitanie 05 61 22 22 16 https://bibliotheque.toulouse.fr/22-bibliotheques/pradettes Ouverte en 2007, la médiathèque des Pradettes a une surface de 802 m2. Points forts : accès Internet, postes multimédia, DVD, méthodes de langues. Bus : 18 (arrêt Pradettes)Bus : 87 (arrêt Bibliothèque) Vélô-Toulouse : station 275 – place des Pradettes, rue Arthur Huc
“ Le Patrimoine en danger”
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