Journées Européennes du Patrimoine Projection Appelez-moi encore le funi et contes et légendes pyrénéens Cinéma Barèges
samedi 19 septembre 2026 · Cinéma · Barèges
Informations pratiques
Barèges
Journées Européennes du Patrimoine Projection Appelez-moi encore le funi et contes et légendes pyrénéens
Cinéma BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 17:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Découvrez sur grand écran à 17h l’incroyable histoire du funiculaire de l’Ayré, indissociable de la mémoire du patrimoine de Barèges suivi de contes et légendes pyrénéens à 18h.
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Cinéma BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00
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English :
At 5:00 p.m., discover on the big screen the incredible story of the Ayr funicularE, an integral part of Barèges’ heritage, followed by Pyrenean tales and legends at 6 p.m.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Projection Appelez-moi encore le funi et contes et légendes pyrénéens Barèges a été mis à jour le 2026-08-25 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65
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