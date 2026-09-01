Journées Européennes du Patrimoine Projection Appelez-moi encore le funi et contes et légendes pyrénéens Cinéma Barèges

Informations pratiques

Barèges

Journées Européennes du Patrimoine Projection Appelez-moi encore le funi et contes et légendes pyrénéens

Cinéma BAREGES Barèges Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 17:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez sur grand écran à 17h l’incroyable histoire du funiculaire de l’Ayré, indissociable de la mémoire du patrimoine de Barèges suivi de contes et légendes pyrénéens à 18h.

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Cinéma BAREGES Barèges 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 16 00

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English :

At 5:00 p.m., discover on the big screen the incredible story of the Ayr funicularE, an integral part of Barèges’ heritage, followed by Pyrenean tales and legends at 6 p.m.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Projection Appelez-moi encore le funi et contes et légendes pyrénéens Barèges a été mis à jour le 2026-08-25 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65