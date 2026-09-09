Journées Européennes du Patrimoine Projection L’église Notre-Dame de Royan Salle Jean Gabin Royan
dimanche 20 septembre 2026 · Salle Jean Gabin · Royan
Informations pratiques
Royan
Journées Européennes du Patrimoine Projection L’église Notre-Dame de Royan
Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Film documentaire de Michel Toutain, 2002
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Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 37 06 animation.patrimoine@mairie-royan.fr
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English :
Documentary film by Michel Toutain, 2002
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Projection L’église Notre-Dame de Royan Royan a été mis à jour le 2026-08-13 par Mairie de Royan
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