Journées Européennes du Patrimoine Projection L’église Notre-Dame de Royan Salle Jean Gabin Royan

Informations pratiques

Royan

Journées Européennes du Patrimoine Projection L’église Notre-Dame de Royan

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Film documentaire de Michel Toutain, 2002

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Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 37 06 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

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English :

Documentary film by Michel Toutain, 2002

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Projection L’église Notre-Dame de Royan Royan a été mis à jour le 2026-08-13 par Mairie de Royan