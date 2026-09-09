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AGENDA · Royan

Journées Européennes du Patrimoine Projection L’église Notre-Dame de Royan Salle Jean Gabin Royan

dimanche 20 septembre 2026 · Salle Jean Gabin · Royan

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Salle Jean Gabin
Adresse
112 rue Gambetta
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Journées Européennes du Patrimoine Projection L’église Notre-Dame de Royan

Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 17:00:00
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-20

Film documentaire de Michel Toutain, 2002
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Salle Jean Gabin 112 rue Gambetta Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 38 37 06  animation.patrimoine@mairie-royan.fr

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English :

Documentary film by Michel Toutain, 2002

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Projection L’église Notre-Dame de Royan Royan a été mis à jour le 2026-08-13 par Mairie de Royan

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