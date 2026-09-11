Journées européennes du patrimoine : Quartier de la Boucherie, Rue de la Boucherie, Limoges

Informations pratiques

Journées européennes du patrimoine : Quartier de la Boucherie Samedi 19 septembre, 10h00, 15h00 Rue de la Boucherie Haute-Vienne

Gratuit dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00

AIGUISEZ VOTRE CURIOSITÉ

Partez à la découverte du quartier de la Boucherie, lieu emblématique du patrimoine limougeaud, marqué depuis le Moyen Âge par l’activité sociale, économique et religieuse des bouchers.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Gratuit dans la limite des places disponibles.

Sur inscription au 05 55 45 85 26.

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Rue de la Boucherie Rue de la Boucherie Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]

Découvrez l’un des plus anciens quartiers de Limoges. #Villedartetdhistoire #JEP2026

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