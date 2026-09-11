Journées européennes du patrimoine : Quartier de la Boucherie, Rue de la Boucherie, Limoges
samedi 19 septembre 2026 · Rue de la Boucherie · Limoges
Informations pratiques
Journées européennes du patrimoine : Quartier de la Boucherie Samedi 19 septembre, 10h00, 15h00 Rue de la Boucherie Haute-Vienne
Gratuit dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:45:00+02:00
AIGUISEZ VOTRE CURIOSITÉ
Partez à la découverte du quartier de la Boucherie, lieu emblématique du patrimoine limougeaud, marqué depuis le Moyen Âge par l’activité sociale, économique et religieuse des bouchers.
RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Gratuit dans la limite des places disponibles.
Sur inscription au 05 55 45 85 26.
UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.
Rue de la Boucherie Rue de la Boucherie Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]
Découvrez l’un des plus anciens quartiers de Limoges. #Villedartetdhistoire #JEP2026
© Ville de Limoges
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