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AGENDA · Montrevault-sur-Èvre

Journées Européennes du Patrimoine Randonnée La Nocturiale Salle Aubryenne aux minières Montrevault-sur-Èvre

samedi 19 septembre 2026 · Salle Aubryenne aux minières · Montrevault-sur-Èvre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Salle Aubryenne aux minières
Adresse
La Salle-et-Chapelle-Aubry
Ville
49110 Montrevault-sur-Èvre
Département
Maine-et-Loire
Tarif
8 8

Montrevault-sur-Èvre

Journées Européennes du Patrimoine Randonnée La Nocturiale

Salle Aubryenne aux minières La Salle-et-Chapelle-Aubry Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:30:00
fin : 2026-09-19 22:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Les Journées Européennes du Patrimoine à La Salle-et-Chapelle-Aubry !
Organisée à l’initiative du ministère de la Culture, la 43ᵉ édition des Journées Européennes du Patrimoine aura lieu cette année les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, deux thèmes sont à l’honneur Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .

Sur un parcours de 8 km vous retrouverez une animation tous les kilomètres environ. Animations surprenantes tout au long du parcours, ambiance festive, éclairage à la bougie, surprises musicales… Et pour finir un repas chaud et convivial à l’arrivée ! Évènement organisé par la SCALA   .

Salle Aubryenne aux minières La Salle-et-Chapelle-Aubry Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire   scala.association@gmail.com

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English :

European Heritage Days in La Salle-et-Chapelle-Aubry!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Randonnée La Nocturiale Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-07-30 par Pôle Tourisme ôsezMauges

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