Journées Européennes du Patrimoine Randonnée La Nocturiale Salle Aubryenne aux minières Montrevault-sur-Èvre
samedi 19 septembre 2026 · Salle Aubryenne aux minières · Montrevault-sur-Èvre
Informations pratiques
Montrevault-sur-Èvre
Journées Européennes du Patrimoine Randonnée La Nocturiale
Salle Aubryenne aux minières La Salle-et-Chapelle-Aubry Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire
Tarif : 8 – 8 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:30:00
fin : 2026-09-19 22:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Les Journées Européennes du Patrimoine à La Salle-et-Chapelle-Aubry !
Organisée à l’initiative du ministère de la Culture, la 43ᵉ édition des Journées Européennes du Patrimoine aura lieu cette année les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, deux thèmes sont à l’honneur Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .
Sur un parcours de 8 km vous retrouverez une animation tous les kilomètres environ. Animations surprenantes tout au long du parcours, ambiance festive, éclairage à la bougie, surprises musicales… Et pour finir un repas chaud et convivial à l’arrivée ! Évènement organisé par la SCALA .
Salle Aubryenne aux minières La Salle-et-Chapelle-Aubry Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire scala.association@gmail.com
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English :
European Heritage Days in La Salle-et-Chapelle-Aubry!
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Randonnée La Nocturiale Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-07-30 par Pôle Tourisme ôsezMauges
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