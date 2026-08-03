Journées Européennes du Patrimoine Randonnée La Nocturiale Salle Aubryenne aux minières Montrevault-sur-Èvre

Informations pratiques

Montrevault-sur-Èvre

Journées Européennes du Patrimoine Randonnée La Nocturiale

Salle Aubryenne aux minières La Salle-et-Chapelle-Aubry Montrevault-sur-Èvre Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:30:00

fin : 2026-09-19 22:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Les Journées Européennes du Patrimoine à La Salle-et-Chapelle-Aubry !

Organisée à l’initiative du ministère de la Culture, la 43ᵉ édition des Journées Européennes du Patrimoine aura lieu cette année les samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026, deux thèmes sont à l’honneur Patrimoine de la photographie et Patrimoine en péril raviver, résister, réimaginer .

Sur un parcours de 8 km vous retrouverez une animation tous les kilomètres environ. Animations surprenantes tout au long du parcours, ambiance festive, éclairage à la bougie, surprises musicales… Et pour finir un repas chaud et convivial à l’arrivée ! Évènement organisé par la SCALA .

Salle Aubryenne aux minières La Salle-et-Chapelle-Aubry Montrevault-sur-Èvre 49110 Maine-et-Loire Pays de la Loire scala.association@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

European Heritage Days in La Salle-et-Chapelle-Aubry!

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Randonnée La Nocturiale Montrevault-sur-Èvre a été mis à jour le 2026-07-30 par Pôle Tourisme ôsezMauges