Journées Européennes du Patrimoine Randonnée patrimoine Histoire des styles dans le quartier du Parc RDV devant la villa Mon Rêve Royan

Informations pratiques

Royan

Journées Européennes du Patrimoine Randonnée patrimoine Histoire des styles dans le quartier du Parc

RDV devant la villa Mon Rêve 36 bd Garnier Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:30:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Le quartier du Parc est un condensé d’architecture de la fin du XIXe et du XXe siècles, où tous les styles se côtoient

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RDV devant la villa Mon Rêve 36 bd Garnier Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr

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English :

The Parc neighborhood is a showcase of late 19th- and 20th-century architecture, where all styles coexist:

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Randonnée patrimoine Histoire des styles dans le quartier du Parc Royan a été mis à jour le 2026-08-13 par Mairie de Royan