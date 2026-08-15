Journées Européennes du Patrimoine Randonnée patrimoine Histoire des styles dans le quartier du Parc RDV devant la villa Mon Rêve Royan
dimanche 20 septembre 2026 · RDV devant la villa Mon Rêve · Royan
Informations pratiques
Royan
Journées Européennes du Patrimoine Randonnée patrimoine Histoire des styles dans le quartier du Parc
RDV devant la villa Mon Rêve 36 bd Garnier Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 10:30:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
Le quartier du Parc est un condensé d’architecture de la fin du XIXe et du XXe siècles, où tous les styles se côtoient
.
RDV devant la villa Mon Rêve 36 bd Garnier Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr
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English :
The Parc neighborhood is a showcase of late 19th- and 20th-century architecture, where all styles coexist:
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Randonnée patrimoine Histoire des styles dans le quartier du Parc Royan a été mis à jour le 2026-08-13 par Mairie de Royan
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