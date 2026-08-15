Journées Européennes du Patrimoine Randonnée patrimoine Les différents visages de la reconstruction Royan
samedi 19 septembre 2026 · Royan
Informations pratiques
Royan
Journées Européennes du Patrimoine Randonnée patrimoine Les différents visages de la reconstruction
RDV place Charles de Gaulle Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Suite à la nomination de Claude Ferret à la tête de la reconstruction de la ville, plus d’une
centaine d’architectes et d’ingénieurs le rejoignent pour participer à ce vaste projet qui va durer près de quinze ans.
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RDV place Charles de Gaulle Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 39 58 36 animation.patrimoine@mairie-royan.fr
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English :
Following Claude Ferret’s appointment to lead the city’s reconstruction, more than a
hundred architects and engineers joined him to take part in this massive project, which would last nearly fifteen years.
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Randonnée patrimoine Les différents visages de la reconstruction Royan a été mis à jour le 2026-08-13 par Mairie de Royan
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