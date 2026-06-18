[Journées européennes du patrimoine] Rétro-musée de pompiers Rosalie Rétro-musée de pompiers Rosalie Dives-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · Rétro-musée de pompiers Rosalie · Dives-sur-Mer
Informations pratiques
Dives-sur-Mer
[Journées européennes du patrimoine] Rétro-musée de pompiers Rosalie
Rétro-musée de pompiers Rosalie 118 boulevard Maurice Thorez Dives-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 17:30:00
Date(s) :
2026-09-19
Venez découvrir librement ce petit musée où vous y trouverez du matériel pour les pompiers et la Rosalie de Dives-sur-Mer.
Venez découvrir librement ce petit musée où vous y trouverez du matériel pour les pompiers et la Rosalie de Dives-sur-Mer. .
Rétro-musée de pompiers Rosalie 118 boulevard Maurice Thorez Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 6 82 53 81 74
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English : [Journées européennes du patrimoine] Rétro-musée de pompiers Rosalie
Come and explore this little museum at your leisure, where you’ll find firefighting equipment and the ‘Rosalie’ from Dives-sur-Mer.
L’événement [Journées européennes du patrimoine] Rétro-musée de pompiers Rosalie Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Normandie Pays d’Auge
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