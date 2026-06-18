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[Journées européennes du patrimoine] Rétro-musée de pompiers Rosalie Rétro-musée de pompiers Rosalie Dives-sur-Mer

samedi 19 septembre 2026 · Rétro-musée de pompiers Rosalie · Dives-sur-Mer

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Rétro-musée de pompiers Rosalie
Adresse
118 boulevard Maurice Thorez
Ville
14160 Dives-sur-Mer
Département
Calvados
Tarif

Dives-sur-Mer

[Journées européennes du patrimoine] Rétro-musée de pompiers Rosalie

Rétro-musée de pompiers Rosalie 118 boulevard Maurice Thorez Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 17:30:00

Date(s) :
2026-09-19

Venez découvrir librement ce petit musée où vous y trouverez du matériel pour les pompiers et la Rosalie de Dives-sur-Mer.
Venez découvrir librement ce petit musée où vous y trouverez du matériel pour les pompiers et la Rosalie de Dives-sur-Mer.   .

Rétro-musée de pompiers Rosalie 118 boulevard Maurice Thorez Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 6 82 53 81 74 

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English : [Journées européennes du patrimoine] Rétro-musée de pompiers Rosalie

Come and explore this little museum at your leisure, where you’ll find firefighting equipment and the ‘Rosalie’ from Dives-sur-Mer.

L’événement [Journées européennes du patrimoine] Rétro-musée de pompiers Rosalie Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Normandie Pays d’Auge

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