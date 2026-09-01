Journées Européennes du Patrimoine Place de la République Saint-Fargeau

Informations pratiques

Saint-Fargeau

Journées Européennes du Patrimoine

Place de la République Château de Saint-Fargeau Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Pour les journées du patrimoine, découvrez le château de Saint-Fargeau à un tarif réduit (tarifs de groupe) pour les adultes et gratuit pour les moins de 18 ans. L’origine du château remonte au Xe s. et à l’évêque d’Auxerre, Héribert, frère de Hugues Capet. Reconstruit, agrandi, embelli par ses propriétaires successifs, dont les plus célèbres furent Jacques Coeur et Mademoiselle de Montpensier dite la grande demoiselle. .

Place de la République Château de Saint-Fargeau Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 05 67 chateau@saint-fargeau.com

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English : Journées Européennes du Patrimoine

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-08-16 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !