Journées Européennes du Patrimoine Place de la République Saint-Fargeau
samedi 19 septembre 2026 · Place de la République · Saint-Fargeau
Informations pratiques
Saint-Fargeau
Journées Européennes du Patrimoine
Place de la République Château de Saint-Fargeau Saint-Fargeau Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Pour les journées du patrimoine, découvrez le château de Saint-Fargeau à un tarif réduit (tarifs de groupe) pour les adultes et gratuit pour les moins de 18 ans. L’origine du château remonte au Xe s. et à l’évêque d’Auxerre, Héribert, frère de Hugues Capet. Reconstruit, agrandi, embelli par ses propriétaires successifs, dont les plus célèbres furent Jacques Coeur et Mademoiselle de Montpensier dite la grande demoiselle. .
Place de la République Château de Saint-Fargeau Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 05 67 chateau@saint-fargeau.com
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English : Journées Européennes du Patrimoine
L’événement Journées Européennes du Patrimoine Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-08-16 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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