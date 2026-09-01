Musée de l’aventure du son Musée du Son Saint-Fargeau

samedi 19 septembre 2026 · Musée du Son · Saint-Fargeau

Informations pratiques

Saint-Fargeau

Musée de l’aventure du son

Musée du Son 2 Place des Augustins Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Collections publiques uniques en Europe sur ce thème, L’Aventure du Son expose plus de 1 000 instruments de musique mécanique, phonographes et radios. Un musée à voir et à écouter. .

Musée du Son 2 Place des Augustins Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 47 00 15 musee.son@wanadoo.fr

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English : Musée de l’aventure du son

L’événement Musée de l’aventure du son Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-08-14 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !