Musée de l’aventure du son Musée du Son Saint-Fargeau
samedi 19 septembre 2026 · Musée du Son · Saint-Fargeau
Informations pratiques
Saint-Fargeau
Musée de l’aventure du son
Musée du Son 2 Place des Augustins Saint-Fargeau Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Collections publiques uniques en Europe sur ce thème, L’Aventure du Son expose plus de 1 000 instruments de musique mécanique, phonographes et radios. Un musée à voir et à écouter. .
Musée du Son 2 Place des Augustins Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 58 47 00 15 musee.son@wanadoo.fr
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English : Musée de l’aventure du son
L’événement Musée de l’aventure du son Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-08-14 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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