Saint-Fargeau

Vide-greniers

Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 08:00:00

fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Vide-greniers un moment attendu aussi bien chez les vendeurs en herbe que chez les chineurs. .

Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 02 65 vivresaintfargeau89170@gmail.com

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English : Vide-greniers

L’événement Vide-greniers Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-04-21 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !