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Soirée Pin’up avec Freaky Billy Route de Septfonds Saint-Fargeau

Soirée Pin’up avec Freaky Billy Route de Septfonds Saint-Fargeau dimanche 16 août 2026.

Lieu : Route de Septfonds

Adresse : Les restos concert de st fargeau

Ville : 89170 Saint-Fargeau

Département : Yonne

Début : dimanche 16 août 2026

Fin : lundi 17 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Saint-Fargeau

Soirée Pin’up avec Freaky Billy

Route de Septfonds Les restos concert de st fargeau Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 19:00:00
fin : 2026-08-16 23:00:00

Date(s) :
2026-08-16

Les Restos-Concerts vous proposent une soirée originale et festive avec Freaky Billy ! Entre musique, ambiance décalée et concours, préparez-vous à vivre un moment unique plein d’énergie et de surprises.
Dans une atmosphère conviviale, laissez-vous entraîner par le rythme et participez à une soirée hors du commun. Sur place, restauration, animations et village d’artisans complètent cette expérience festive.
Entrée gratuite, sans réservation.   .

Route de Septfonds Les restos concert de st fargeau Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 68 42 77  restosconcert89@gmail.com

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English : Soirée Pin’up avec Freaky Billy

L’événement Soirée Pin’up avec Freaky Billy Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-04-15 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

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