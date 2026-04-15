Soirée Pin’up avec Freaky Billy Route de Septfonds Saint-Fargeau
Soirée Pin’up avec Freaky Billy Route de Septfonds Saint-Fargeau dimanche 16 août 2026.
Saint-Fargeau
Soirée Pin’up avec Freaky Billy
Route de Septfonds Les restos concert de st fargeau Saint-Fargeau Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 19:00:00
fin : 2026-08-16 23:00:00
Date(s) :
2026-08-16
Les Restos-Concerts vous proposent une soirée originale et festive avec Freaky Billy ! Entre musique, ambiance décalée et concours, préparez-vous à vivre un moment unique plein d’énergie et de surprises.
Dans une atmosphère conviviale, laissez-vous entraîner par le rythme et participez à une soirée hors du commun. Sur place, restauration, animations et village d’artisans complètent cette expérience festive.
Entrée gratuite, sans réservation. .
Route de Septfonds Les restos concert de st fargeau Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 68 42 77 restosconcert89@gmail.com
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English : Soirée Pin’up avec Freaky Billy
L’événement Soirée Pin’up avec Freaky Billy Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-04-15 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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