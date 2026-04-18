Saint-Fargeau

Estivales de Puisaye Une soirée au château

Château de Saint-Fargeau Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 20:30:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Chaque été, les Estivales de Puisaye un festival itinérant qui irrigue la Puisaye de musique. Programme

Ouverture des Noces de Figaro, Mozart

Concerto en la mineur, Bach

Romance en fa, Beethoven

Musica Bohemica, Krcek

Equipe artistique

Gaëtane Prouvost, violon

Orchestre Camerata Bohemiana de Prague .

Château de Saint-Fargeau Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 18 13 infos@estivales-puisaye.com

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English : Estivales de Puisaye Une soirée au château

L’événement Estivales de Puisaye Une soirée au château Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-04-18 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !