Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Estivales de Puisaye Une soirée au château Saint-Fargeau

Estivales de Puisaye Une soirée au château Saint-Fargeau dimanche 16 août 2026.

Adresse : Château de Saint-Fargeau

Ville : 89170 Saint-Fargeau

Département : Yonne

Début : dimanche 16 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Saint-Fargeau

Estivales de Puisaye Une soirée au château

Château de Saint-Fargeau Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 20:30:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Chaque été, les Estivales de Puisaye un festival itinérant qui irrigue la Puisaye de musique. Programme
Ouverture des Noces de Figaro, Mozart
Concerto en la mineur, Bach
Romance en fa, Beethoven
Musica Bohemica, Krcek
Equipe artistique
Gaëtane Prouvost, violon
Orchestre Camerata Bohemiana de Prague   .

Château de Saint-Fargeau Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 18 13  infos@estivales-puisaye.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Estivales de Puisaye Une soirée au château

L’événement Estivales de Puisaye Une soirée au château Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-04-18 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

À voir aussi à Saint-Fargeau (Yonne)