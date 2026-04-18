Estivales de Puisaye Une soirée au château Saint-Fargeau
Estivales de Puisaye Une soirée au château Saint-Fargeau dimanche 16 août 2026.
Saint-Fargeau
Estivales de Puisaye Une soirée au château
Château de Saint-Fargeau Saint-Fargeau Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 20:30:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Chaque été, les Estivales de Puisaye un festival itinérant qui irrigue la Puisaye de musique. Programme
Ouverture des Noces de Figaro, Mozart
Concerto en la mineur, Bach
Romance en fa, Beethoven
Musica Bohemica, Krcek
Equipe artistique
Gaëtane Prouvost, violon
Orchestre Camerata Bohemiana de Prague .
Château de Saint-Fargeau Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 45 18 13 infos@estivales-puisaye.com
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English : Estivales de Puisaye Une soirée au château
L’événement Estivales de Puisaye Une soirée au château Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-04-18 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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