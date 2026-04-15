CROWS Route de Septfonds Saint-Fargeau
CROWS Route de Septfonds Saint-Fargeau dimanche 23 août 2026.
Saint-Fargeau
CROWS
Route de Septfonds Les restos concert de st fargeau Saint-Fargeau Yonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 19:00:00
fin : 2026-08-23 23:00:00
Date(s) :
2026-08-23
Les Restos-Concerts de Saint-Fargeau accueillent CROWS pour une soirée rock-blues aux sonorités des années 65 à 75. Plongez dans l’univers des grands classiques avec une ambiance authentique et pleine de caractère.
Entre riffs mythiques et rythmes envoûtants, profitez d’un concert live intense dans un cadre estival convivial. Sur place, restauration, animations et village d’artisans pour prolonger le plaisir.
Entrée gratuite, sans réservation. .
Route de Septfonds Les restos concert de st fargeau Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 68 42 77 restosconcert89@gmail.com
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English : CROWS
L’événement CROWS Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-04-15 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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