CROWS Route de Septfonds Saint-Fargeau

Saint-Fargeau

CROWS

Route de Septfonds Les restos concert de st fargeau Saint-Fargeau Yonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 19:00:00

fin : 2026-08-23 23:00:00

Date(s) :

2026-08-23

Les Restos-Concerts de Saint-Fargeau accueillent CROWS pour une soirée rock-blues aux sonorités des années 65 à 75. Plongez dans l’univers des grands classiques avec une ambiance authentique et pleine de caractère.

Entre riffs mythiques et rythmes envoûtants, profitez d’un concert live intense dans un cadre estival convivial. Sur place, restauration, animations et village d’artisans pour prolonger le plaisir.

Entrée gratuite, sans réservation. .

Route de Septfonds Les restos concert de st fargeau Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 68 42 77 restosconcert89@gmail.com

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English : CROWS

L’événement CROWS Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-04-15 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !