Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Les restos-concert de St Fargeau Route de Septfonds Saint-Fargeau

Les restos-concert de St Fargeau Route de Septfonds Saint-Fargeau samedi 29 août 2026.

Lieu : Route de Septfonds

Adresse : Les restos concert de st fargeau

Ville : 89170 Saint-Fargeau

Département : Yonne

Début : samedi 29 août 2026

Fin : dimanche 30 août 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Saint-Fargeau

Les restos-concert de St Fargeau

Route de Septfonds Les restos concert de st fargeau Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29 23:00:00

Date(s) :
2026-08-29

Le 29 août, les Restos-Concerts de Saint-Fargeau clôturent la saison en beauté avec Maltavern, une soirée à la rencontre de l’Irlande et de la Bretagne ! Musique festive, ambiance chaleureuse et énergie communicative seront au rendez-vous.

Profitez également d’un feu d’artifice pour une fin de saison spectaculaire. Sur place, restauration, animations et village d’artisans pour une soirée complète et inoubliable.

Entrée gratuite, sans réservation.   .

Route de Septfonds Les restos concert de st fargeau Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 68 42 77  restosconcert89@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Les restos-concert de St Fargeau

L’événement Les restos-concert de St Fargeau Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-04-17 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !

À voir aussi à Saint-Fargeau (Yonne)