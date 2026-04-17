Les restos-concert de St Fargeau Route de Septfonds Saint-Fargeau
Les restos-concert de St Fargeau Route de Septfonds Saint-Fargeau samedi 29 août 2026.
Saint-Fargeau
Les restos-concert de St Fargeau
Route de Septfonds Les restos concert de st fargeau Saint-Fargeau Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 19:00:00
fin : 2026-08-29 23:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Le 29 août, les Restos-Concerts de Saint-Fargeau clôturent la saison en beauté avec Maltavern, une soirée à la rencontre de l’Irlande et de la Bretagne ! Musique festive, ambiance chaleureuse et énergie communicative seront au rendez-vous.
Profitez également d’un feu d’artifice pour une fin de saison spectaculaire. Sur place, restauration, animations et village d’artisans pour une soirée complète et inoubliable.
Entrée gratuite, sans réservation. .
Route de Septfonds Les restos concert de st fargeau Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 79 68 42 77 restosconcert89@gmail.com
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English : Les restos-concert de St Fargeau
L’événement Les restos-concert de St Fargeau Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-04-17 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !
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