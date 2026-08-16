Informations pratiques

Saint-Fargeau

Vide-greniers au cœur du village.

Cœur du village de Saint-Fargeau Saint-Fargeau Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 08:00:00

fin : 2026-08-30 17:00:00

Date(s) :

2026-08-30

Vide-greniers au cœur du village de Saint-Fargeau.

Venez flâner dans les rues du centre-ville, chiner, dénicher de bonnes affaires, vous promener en famille ou entre amis et profiter de l’ambiance du vide-greniers organisé par Vivre Saint-Fargeau.

Dimanche 30 août, de 8h à 17h

Informations 03 86 74 02 65 .

Cœur du village de Saint-Fargeau Saint-Fargeau 89170 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 74 02 65 vivresaintfargeau89170@gmail.com

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English : Vide-greniers au cœur du village.

L’événement Vide-greniers au cœur du village. Saint-Fargeau a été mis à jour le 2026-08-09 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !