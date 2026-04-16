JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Sérignan
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Sérignan samedi 19 septembre 2026.
Sérignan
JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
146, Avenue de la Plage Sérignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Le MRAC ouvre exceptionnellement ses portes le temps d’un week-end, pour les Journées Européennes du Patrimoine, offrant une immersion dans les coulisses de la prochaine exposition.
Le temps d’un week-end, le MRAC ouvre ses portes et invite le public à une immersion au cœur de la création contemporaine, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Le musée propose une ouverture exceptionnelle pendant le montage de la prochaine exposition, pour une découverte des coulisses. .
146, Avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 17 88 95 museedartcontemporain@laregion.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
The RMCA is exceptionally opening its doors for the weekend of the European Heritage Days, offering a behind-the-scenes look at the next exhibition.
L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Sérignan a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34
À voir aussi à Sérignan (Hérault)
- BATEAU CIE LES HOMMES SENSIBLES Parc Rayonnant Sérignan 7 mai 2026
- LE BISTRO CIE E1NZ Parc Rayonnant Sérignan 8 mai 2026
- VISITE DÉCOUVERTE EXPOSITIONS TEMPORAIRES DU 10 MAI 2026 Sérignan 10 mai 2026
- DÉAMBULATION MUSÉODANSÉE DE LA CIE SINGULIER PLURIEL JOS PUJOL Sérignan 13 mai 2026
- I MESSAGERI VOIX ET MUSIQUE DE CORSE 30 ANS CETTE ANNÉE Sérignan 14 mai 2026