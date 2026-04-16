Sérignan

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

146, Avenue de la Plage Sérignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le MRAC ouvre exceptionnellement ses portes le temps d’un week-end, pour les Journées Européennes du Patrimoine, offrant une immersion dans les coulisses de la prochaine exposition.

Le temps d’un week-end, le MRAC ouvre ses portes et invite le public à une immersion au cœur de la création contemporaine, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine. Le musée propose une ouverture exceptionnelle pendant le montage de la prochaine exposition, pour une découverte des coulisses. .

146, Avenue de la Plage Sérignan 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 17 88 95 museedartcontemporain@laregion.fr

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English : JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

The RMCA is exceptionally opening its doors for the weekend of the European Heritage Days, offering a behind-the-scenes look at the next exhibition.

L’événement JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE Sérignan a été mis à jour le 2026-04-21 par 34 ADT34