Journées Européennes du Patrimoine Spectacle de la Compagnie Jour de fête Rue Jasmin Miramont-de-Guyenne

Informations pratiques

Miramont-de-Guyenne

Journées Européennes du Patrimoine Spectacle de la Compagnie Jour de fête

Rue Jasmin Parvis de l’église Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 17:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir le spectacle proposé par la mairie avec la compagnie Jour de Fête. Elle raconte une histoire rassemblant toutes ses histoires sans archives afin de rappeler que même sans images, les personnes ont toujours une histoire à transmettre.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, venez découvrir le spectacle qui vous est proposé par la municipalité avec la compagnie Jour de Fête. Cette troupe de 6 acteurs jouera sa pièce Bidea Camino Chemin, mise en scène par Ludo Estebeteguy. Elle vous racontera une histoire qui rassemble toutes ses histoires sans archives ni photographies afin de vous rappeler que même absente des images, les personnes ont toujours une histoire à transmettre. Vous pouvez également visiter la bastide avec le Raconteur de Pays, tout le weekend. Pour ce faire, rendez-vous au Bureau d’Information Touristique. .

Rue Jasmin Parvis de l’église Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 20 52

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Européennes du Patrimoine Spectacle de la Compagnie Jour de fête

For European Heritage Days, come discover the show presented by City Hall in collaboration with the Jour de Fête theater company. The show tells a story that brings together all of its stories without archives, reminding us that even without images, people always have a story to share.

L’événement Journées Européennes du Patrimoine Spectacle de la Compagnie Jour de fête Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-08-13 par OT du Pays de Lauzun