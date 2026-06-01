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Vide-greniers de l’ASM XV Miramont-de-Guyenne

Vide-greniers de l’ASM XV Miramont-de-Guyenne

Vide-greniers de l’ASM XV Miramont-de-Guyenne dimanche 16 août 2026.

Ville : 47800 Miramont-de-Guyenne

Département : Lot-et-Garonne

Début : dimanche 16 août 2026

Fin : dimanche 16 août 2026

Tarif : Gratuit

Miramont-de-Guyenne

Vide-greniers de l’ASM XV

Miramont-de-Guyenne Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Venez nombreux au vide-greniers organisé par l’association ASM XV afin de vous permettre de trouver votre bonheur et donner une seconde vie à de nombreux articles ! Buvette et restauration sur place.
Venez nombreux au vide-greniers organisé par l’association ASM XV afin de vous permettre de trouver votre bonheur et donner une seconde vie à de nombreux articles ! Buvette et restauration sur place.   .

Miramont-de-Guyenne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 84 29 11 

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English : Vide-greniers de l’ASM XV

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L’événement Vide-greniers de l’ASM XV Miramont-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-06-01 par OT du Pays de Lauzun

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